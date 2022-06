Euro de trampoline - Brent Deklerck remporte l'argent en double mini-trampoline chez les juniors

Brent Deklerck a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve par équipes du double mini-trampoline chez les juniors, dimanche, à l'Euro de trampoline de Rimini, en Italie.Deklerck a reçu une note de 27,200 points pour terminer à la deuxième place derrière l'Espagnol Nuno Villafane (27,400). Le Portugais Gabriel Albuquerque (26,900) complète le podium. En double mini-trampoline, les gymnastes effectuent deux sauts à la suite, un sur la partie basse, qui forme un angle, du trampoline et un sur la partie surélevée. Deklerck a également décroché la 4e place dans l'épreuve du trampoline juniors avec une note de 53,400. Au total, la Belgique a remporté quatre médailles à Rimini: une en or, deux en argent et une en bronze. (Belga)

