Euro de triathlon - La Belgique 8e du relais mixte remporté par la Grande-Bretagne

En l'absence de son équipe représentative des Belgian Hammers se préparant pour les JO de Tokyo, les réservistes belges du relais mixte ont terminé à la 8e place des championnats d'Europe de triathlon, dimanche à Kitzbühel, en Autriche. Sans donc les principaux ténors de la discipline, le titre continental est revenu à la Grande-Bretagne, en 1h09:18, qui s'est imposée avec 18 secondes d'avance sur l'Allemagne (1h09:36) et 50 sur la Russie (1h10:08).La Belgique, représentée par Hanne De Vet, Noah Servais, Jolien Vermeylen et Erwin Vanderplancken, a bouclé ses quatre relais de chacun 250 m de natation, 6 km de vélo et 1,5 km à pied en 1h10:31, terminant à 29 secondes du podium. Troisième de l'Euro de Glasgow en 2018, les Belgian Hammers, composés de Valérie Barthelemy, Marten Van Riel, Claire Michel et Jelle Geens, avait terminé au pied du podium (4e), à Weert (P-B), en 2019, avant que la crise sanitaire ne vienne empêcher l'édition 2020 de se dérouler. Chez les juniors, le relais belge, composé dans l'ordre de Hasse Fleerackers, Raf De Dobbelaere, Rhune Vansteenkiste et Balte Thijs, a terminé à la 15e place, en 1h15:53, d'une épreuve dominée par l'Allemagne en 1h11:55. (Belga)