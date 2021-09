Euro de triathlon - Les Belges hors du top 30 à Valence

Ni Jolien Vermeylen, chez les dames, ni Jelle Geens, Erwin Vanderplancke ou Arnaud Mengal, chez les messieurs, n'ont réussi à se glisser parmi les 30 premiers triathlètes des championnats d'Europe de triathlon de distance olympique, samedi soir à Valence, dans le sud de l'Espagne. Après 1500 m de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, les titres sont revenus au Français Dorian Coninx et à la Suissesse Julie Derron.Côté masculin, Coninx s'est imposé en 1h41:03, devant les Espagnols Roberto Sanchez (1h41:22) et Antonio Serrat (1h41:41). Les trois Belges engagés ont terminé la natation à plus d'une minute des leaders, manquant le bon peloton en vélo. Erwin Vanderplancken a terminé à la 31e place, en 1h45:11, tandis qu'Arnaud Mengal a suivi 4 rangs plus loin (35e), en 1h45:35. Jelle Geens, qui n'a pu s'entraîner en natation ces dernières semaines après une fracture à la main, a manqué de rythme dans cette discipline et a fini 47e (1h47:56). Malade, Noah Servais n'a pas pris le départ. Chez les dames, Derron (1h51:43) a devancé l'Allemande Annita Koch (1h52:08) et la Britannique Sian Rainsley (1h52:19). Jolien Vermeylen a fini 36e (1h58:52), tandis que Hanne De Vet a dû quitter la course après avoir été doublée en vélo. Si les élites belges ont peu brillé à Valence, les amateurs représentant le royaume dans leurs catégories d'âge se sont par contre distingués. Le meilleur résultat est à mettre à l'actif de l'Ardennais Antoine Waltzing, sacré champion d'Europe de triathlon sprint chez les 20-24 ans. Cinq autres médailles sont venues compléter ce titre: l'argent avec Britt Van Hecke (16-19 ans), et le bronze avec Bastien Vandermunter (16-19 ans), Helene Boels (25-29 ans), Joris Aerden (25-29 ans) et Walter Decombes (65-69 ans). (Belga)

