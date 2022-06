Euro espoirs et juniors de kayak sprint - Le K4 juniors belge, premier de sa demi-finale, va en finale A

Des trois bateaux belges engagés dans les championnats d'Europe de kayak sprint pour espoirs (U23) et juniors, seul le K4 juniors de Lars Billiet, Stanislas Bastiaens, Louis Vangeel et Raphael Akerele s'est qualifié vendredi pour la finale A, à l'issue des demi-finales, à Belgrade, en Serbie. En espoirs, le K1 de Jules Van Geel et le K2 de Kilian Meersmans et Rafael Bastiaens disputeront les finales B.Billiet, Stanislas Bastiaens, Louis Vangeel et Akerele ont réussi à remporter leur demi-finale en parcourant les 500 m en 1:27.147, devançant la République tchèque et la France, eux aussi qualifiés. En finale A dimanche (14h26), les jeunes belges y seront en plus opposés à l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et l'Ukraine, directement qualifiés après les séries éliminatoires. Chez les espoirs, Jules Van Geel a pris la 6e place de sa demi-finale du K1 sur 1.000 m, où seuls les 3 premiers passaient en finale A. Le Limbourgeois disputera samedi (9h07) sa finale B (places 10 à 18). Le K2 de Meersmans et Bastiaens s'est lui classé 7e en demies sur 500 m, où le top-3 se qualifiait pour la finale. Comme Van Geel, les deux kayakistes belges tenteront dimanche en finale B (11h25) de se rapprocher au maximum du top-12. (Belga)