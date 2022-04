Euro féminin de volley - La Belgique va organiser l'Euro 2023 avec l'Italie, l'Estonie et l'Allemagne

La Belgique, l'Italie, l'Estonie et l'Allemagne organiseront conjointement l'Euro féminin de volley 2023. La Confédération européenne de volley (CEV) l'a annoncé vendredi. La Belgique accueillera un groupe lors du premier tour ainsi que des matchs de la phase à élimination directe et les finales.L'Euro réunira 24 équipes et, pour la troisième fois, se disputera dans quatre pays. La Belgique a déjà organisé l'Euro féminin seule en 1987, avec le Luxembourg en 2007 ainsi qu'avec les Pays-Bas en 2015. Le tournoi masculin de 1987 s'était aussi déroulé sur le sol belge, tout comme des matchs de l'Euro 2019. Les quatre pays accueilleront chacun un groupe lors du premier tour. La compétition se poursuivra ensuite en Belgique en Italie pour les huitièmes et les quarts de finale. Les demi-finales et les finales se joueront en Belgique, a précisé la CEV. Les quatre organisateurs et les huit premiers de l'édition 2021, remportée par l'Italie seront qualifiés d'office. Douze autres nations rejoindront le plateau à l'issue des qualifications programmées durant l'été 2022. Les Yellow Tigers avaient décroché le bronze en 2013. (Belga)