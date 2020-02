Euro Hockey Indoor Trophy : le Waterloo Ducks termine sur un partage et remonte en A en remportant son tournoi

Le Waterloo Ducks, auteur d'un partage 2-2 avec les Turques de Gaziantep dans son dernier match de la division B de l'Euro Indoor des clubs féminins de hockey en salle, a remporté son tournoi, le Champions Trophy, dimanche à Siauliai, en Lituanie. Le club waterlootois, vainqueur 2-0 samedi soir des Suissesses de Wettingen, était déjà assuré de la remontée en division A, le top 8 européen de la compétition.Victorieuses de leur groupe B à l'issue de la première phase du tournoi, les joueuses de Louise Cavenaile ont rencontré samedi et dimanche successivement les premières et deuxièmes de l'autre poule, tout en conservant leur résultat (un succès et 5 points) obtenu contre les Tchèques du Slavia Prague en phase de groupes. Si la victoire samedi contre Wettingen a permis aux Brabançonnes d'atteindre leur objectif de remontée, ces dernières devaient obtenir au minimum un nul contre les Turques pour s'adjuger le tournoi. Ce qu'elles ont réussi en menant toujours au score. Sur un penalty corner (pc) transformé par Marie Ronquetti en première mi-temps (12e) et sur un autre de France De Mot en fin de partie (36e). Gaziantep a toutefois réussi à égaliser par deux fois dans le dernier quart-temps, également sur pc (34e et 38e). Le Watducks clôture ainsi le tour final pour la montée avec 12 points, devant Wettingen ou Prague, qui se disputent plus tard le deuxième ticket qualificatif pour la division supérieure. Gaziantep termine 4e, avec 4 unités. Dans la poule C pour éviter la descente, les locales de Ginstrekte (15 pts) et les Italiennes de Lorenzoni (11) ont réussi à se maintenir, tandis que les Françaises de Douai et les Croates de Zelina descendent en troisième division. Les Waterlootoises avaient quitté l'élite en se classant 8e et dernière de l'Euro Cup (la division A), l'an dernier à Hambourg. C'est néanmoins de nouveau à elles que reviendra l'honneur de défendre la Belgique au plus haut niveau en 2021, puisqu'elles ont été récemment sacrées pour la 3e fois consécutive championnes de Belgique de hockey en salle, début février au Dôme de Charleroi. (Belga)