Euro Hockey League - Le Dragons, vainqueur 3-1 de Kampong aux shoot-outs, termine 5e

En battant l'équipe néerlandaise de Kampong 3-1 aux shoot-outs, le Dragons a pris la 5e place de l'Euro Hockey League 2022, dimanche au Wagener Stadion d'Amstelveen, aux Pays-Bas. Le club de Brasschaat, éliminé en quarts de finale par les Anglais de Surbiton, menait 2-0 (mi-temps: 1-0) face aux anciens lauréats de la compétition (2016), avant de se faire remonter au score en 2e période (2-2).L'équipe coachée par Michael Cosma menait en effet 2-0 peu après la mi-temps après une ouverture de Felix Denayer (20e) et un pc transformé par Nicolas Della Torre (35e). Kampong, éliminé vendredi de la course aux médailles par Vincent Vanasch et ses équipiers du Rot-Weiss Cologne (défaite 2-1), a égalisé via Mats Gruter (36e) et son spécialiste sur pc Jip Janssen (46e). Aux shoot-outs, Denayer, Robbert Rubens et Luca Martinez ont inscrit leur essai, tandis que trois Néerlandais sur quatre manquaient la cible. Le Dragons, privé des playoffs dans le championnat belge, termine ainsi à la 5e place pour sa 12e participation à la plus prestigieuse compétition continentale des clubs. Il reste le club belge le plus titré en EHL avec une médaille d'argent (2013) et trois médailles de bronze (2012, 2014, 2017). (Belga)