Euro Hockey Leaguee - Le Léopold opposé au HTC Uhlenhosrt Mülhem dans le match pour la 3e place

C'est le club allemand du HTC Uhlenhosrt Mülhem que le Royal Léopold Club affrontera dimache (16h00) dans le match pour la 3e place du Final Four de l'Euro Hockey League messieurs, la principale compétition continentale de clubs en hockey.Le HTC Uhlenhosrt Mülhem s'est incliné 3-2 face aux Espagnols de l'Atletic Terrassa HC dans la seconde demi-finale samedi à Amsterdam. Dans la première, le Léopold avait été battu aux shoot-out (1-1, 4-5 s.o.) par les Néerlandais du HC Bloemendaal. La finale opposera l'Atletic Terrassa HC au HC Bloemendaal lundi à 13h30. Champion de Belgique en 2019, le Royal Léopold avait rejoint le top 8 de l'Euro Hockey League avant que le tournoi ne soit annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Le club bruxellois a disputé à trois reprises l'Europa Cup, en 2003, 2005 et 2006, prenant à chaque fois la 5e place. (Belga)