Euro juniors d'aviron - Le skiffeur Boris Taeldeman en demi-finales

Le seul bateau belge engagé aux Championnats d'Europe juniors d'aviron s'est qualifié directement pour les demi-finales, samedi, à Varèse, en Italie. Le skiffeur Boris Taeldeman a terminé 2e de sa série éliminatoire, où les trois premiers se qualifiaient pour les demies, évitant ainsi les repêchages et accédant directement au top 12.Taeldeman, champion masculin de Belgique juniors du skiff, a fait les premiers 1.000 mètres en 3e position, avant de dépasser le Norvégien Ulrik Lohne dans la lutte pour la 2e place dans la seconde partie de la course. Le Suisse Nicolas Berger a remporté cette 3e et dernière série en 7:05.84, plus de 11 secondes devant le Belge et 17 sur le Norvégien, tous trois qualifiés pour les demies. Sa demi-finale est programmée dimanche, à partir de 9h30, où il sera opposé dans la première série au Français Pierre Molins, à l'Italien Nicola Mancini, au Britannique Marcus Chute, à l'Estonien Christopher Hein et au Hongrois Adam Csizmadia. Les trois premiers vont en finale A l'après-midi, les autres en finale B. (Belga)