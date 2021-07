Euro juniors de natation - Roos Vanotterdijk médaille de bronze du 50 m papillon et en finale du 100 m papillon

Roos Vanotterdijk a décroché la médaille de bronze du 50 m papillon féminin des championnats d'Europe de natation, samedi à Rome.La nageuse belge de 16 ans a pris la 3e place de la finale en 26.55, elle dont le record personnel sur la distance est de 26.47. La Russe Daria Klepikova s'est imposée en 26.14 devant la Bosnienne Lana Pudard, médaille d'argent en 26.29. Peu après sa finale, Roos Vanotterdijk du DMB disputait les demies du 100m papillon. La nageuse du DMB, 3e de sa série en 59.60, s'est qualifiée pour la finale avec le 5e chrono des engagées. Elle avait signé le troisième temps des séries en 59.52. Son record personnel est de 58.30, non loin du record de Belgique de Kimberly Buys (57.91). Fleur Verdonck a été éliminée en demi-finales du 200m dos. Elle a fini 6e de sa demi-finale en 2:19.33, soit le 12e temps du plateau. Seul le top 8 des demi-finales est qualifié pour la finale. Il falalit nager en 2:17.88 pour se qualifier. Verdonck avait réussi le 12e temps (2:19.75) des séries. Son record personnel est de 2:18.62. Ante Van Dooren, 15 ans, et Grace Palmer, 16 ans, ont été éliminées en séries du 100m brasse, avec respectivement le 34e (1:15.43) et le 35e (1:15.63) temps sur 40 engagées. Thijs Van Cleven, 15 ans, a connu le même sort sur 200m papillon messieurs, avec le 27e chrono (2:05.09) sur 38 partants. (Belga)

