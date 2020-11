Euro Millions Volley League - Roulers bat Waremme et reprend la tête du classement

Roulers s'est facilement imposé trois sets à zéro (25-16, 25-14 et 25-20) face à Waremme ce dimanche lors de la cinquième journée de l'Euro Millions Volley League. Les Roulariens repassent en tête du classement.Samedi, Roulers avait dû céder la tête à Maaseik, qui s'était imposé 3-0 (25-19, 25-19, 25-19) contre Haasrode Louvain. Menin l'avait aussi emporté 1-3 (25-19, 22-25, 23-25, 21-25) à Gand alors qu'Alost avait battu Achel 1-3 (25-18, 14-25, 22-25, 26-28). Avec 14 points, Roulers est en tête du classement de l'Euro Millions Volley League devant Maaseik (13), Menin (10), Alost (9), Haasrode Louvain (6), Gand (3). Achel et Waremme ferment la marche avec 1 point chacun. Haasrode Louvain et Waremme comptent un match de moins. (Belga)

