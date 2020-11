Euro U21 2021 - Qualifications - Les jeunes Belges ne participeront pas à l'Euro U21 après le partage de la Roumanie

La Roumanie a partagé 1-1 contre le Danemark, mardi, dans le groupe 8 des qualifications, ce qui signifie que la Belgique ne participera pas à l'Euro de football réservé aux moins de 21 ans.La Roumanie a été menée au score suite au but de Laursen (40e, sur penalty) mais a égalisé par Costache (72e). Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes se qualifient pour la phase finale, organisée en Hongrie et en Slovénie. Battue 3-2 par la Bosnie-Herzégovine, la Belgique termine deuxième du groupe 9 (cinq équipes) avec 13 points. En partageant contre le Danemark, la Roumanie termine deuxième du groupe 8 (six équipes) avec 20 points. En retirant les points obtenus face au dernier du groupe, elle totalise 14 points au classement des meilleurs deuxièmes et éjecte ainsi la Belgique du top-cinq. L'Islande (12 points) pourrait encore se qualifier. Les Islandais (12 points) ont vu leur match en Arménie être reporté en raison du conflit au Haut-Karabakh. L'UEFA n'a pas communiqué de date pour rejouer ce match. (Belga)