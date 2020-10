Euro U21 2021 - Qualifications - "Pour la qualification, notre seul adversaire, c'est nous-mêmes", prévient Lokonga

En dominant le Pays de Galles 5-0, la Belgique a conservé la tête du groupe 9 des qualifications à l'Euro de football des moins de 21 ans à deux journées de la fin. "Nous sommes notre seul adversaire", a prévenu Albert Sambi Lokonga, double buteur contre les Gallois."Si on ne se qualifie pas, on ne pourra que se regarder nous-mêmes et se dire qu'on a fauté", a expliqué le jeune Anderlechtois. "Avec le talent qu'on a, il faut se qualifier. Nous sommes notre seul adversaire. Avec autant de qualités dans l'équipe, on doit prendre match par match et ne pas se reposer sur nos lauriers." Contre le Pays de Galles, Lokonga a été associé dans l'entrejeu à Orel Mangala. "Je le connais depuis les jeunes. On se comprend, on parle le même football, il a d'énormes qualités, que ce soit en couverture de balle ou dans la circulation. C'est un joueur complet", a résumé Lokonga. Quant à Jacky Mathijssen, dont c'était le deuxième match à la tête des U21, il "essaie de nous garder concentrés, quelle que soit l'affiche". La Belgique a marqué rapidement, évitant le scénario du match aller contre les Gallois, qui l'avaient emporté 1-0. "Nous étions prévenus", a indiqué Charles De Ketelaere. "Ils commencent toujours fort. L'an passé aussi, ils avaient agi de la sorte et avaient marqué rapidement. Nous savions donc ce que nous devions faire. Heureusement, nous avons marqué tôt et à la mi-temps le match était joué (3-0). Cela rend toujours les choses plus simples." Le Brugeois a ensuite évoqué la fin des qualifications pour l'Euro. "Quelque chose peut toujours mal se passer, nous devons conserver la même mentalité, la même concentration", a-t-il prévenu avant d'avoir un mot pour son Jacky Mathijssen, qu'il a déjà cotoyé en U19. "Je connais bien son sytème. Il croit en moi. C'est toujours chouette." (Belga)