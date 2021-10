Eurocoupe (d) - Lourde défaite pour Liège face à l'ASVEL de Julie Allemand

Les Françaises de l'ASVEL se sont facilement imposées mercredi soir sur le parquet de Liège basket (41-103) pour le compte de la 3e journée en Eurocoupe féminine. Julie Allemand (Lyon) termine la rencontre avec 10 points et 6 passes.Les Françaises de l'ASVEL étaient tout simplement trop fortes pour les Liégeoises. D'entrée de jeu, les visiteuses creusaient l'écart (9-25 après dix minutes) et le match était déjà plié à la pause (17-53). La deuxième mi-temps fut du même acabit et les Liégeoises n'ont jamais eu voix au chapitre (35-72 et 41-103). L'internationale belge Julie Allemand (ASVEL) termine la rencontre avec 10 points (4/5 à 2 points, 0/2 à 3 points et 2/2 aux lancers), 6 passes et 2 interceptions en 24 minutes. Au classement, Lyon est provisoirement premier avec 2 victoires et 1 défaite, devant l'Estudiantes (2-0), Ruzomberok (1-1) et Liège (0-3). Dans le même temps, Julie Vanloo et les Russes d'Enissey Krasnoyarsk se sont inclinées chez les Polonaises de Polkowice (94-80). La Belgian Cat est à créditer d'une bonne rencontre qu'elle termine avec 16 points (8/9 à 2 points et 0/4 à 3 points) et 8 passes en 29 minutes. Les Russes sont dernières du classement avec trois défaites en autant de rencontres. De son côté, Lore Devos l'a emporté en déplacement en Espagne, à Ciudad de La Laguna (66-74) avec son équipe suisse de Fribourg. La Belge termine la rencontre avec 11 points (5/8 à 2 points, 0/1 à 3 points et 1/2 aux lancers), 7 rebonds, 2 passes et 1 interception en 37 minutes. Un succès qui leur permet de prendre la première place du groupe avec 2 victoires pour 1 défaite, devant Bourges (2-0), Ciudad de La Laguna (1-2) et Sassari (0-2). Les deux premiers, ainsi que les huit meilleurs 3e de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le tour suivant de l'Eurocoupe féminine. (Belga)

