Eurocoupe - Défaite pour Loïc Schwartz et Promitheas contre Gran Canaria

Les Grecs de Promitheas Patras se sont inclinés mardi soir (81-85) face aux Espagnols de Gran Canaria pour le compte de la 2e journée en Eurocoupe de basket. Le Belge Loïc Schwartz termine la rencontre avec 3 points.Après un premier quart-temps au coude à coude (25-25), ce sont les visiteurs qui viraient en tête à la pause (44-49) grâce à John Shurna (17 points et 11 rebonds). Au retour des vestiaires, Nikolaos Rogkavopoulos (21 points et 6 rebonds) remettait les compteurs à zéro (66-66) après 30 minutes. C'est dans le dernier quart que les visiteurs finissaient par faire la différence pour s'imposer 81-85. L'international belge Loïc Schwartz termine la rencontre avec trois points (1/3 à 3 points), 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 22 minutes. Le mardi 2 novembre, les Grecs se déplaceront en France pour y affronter Bourg-en-Bresse pour le compte de la 3e journée d'Eurocoupe. Au classement, Promitheas Patras est dernier avec un bilan de 2 défaites en autant de rencontres. Les huit meilleures équipes des deux groupes, composés de 10 formations, seront qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.