EuroCoupe féminine - Braine, seule équipe belge à s'imposer mercredi soir

Le Castors Braine s'est imposé mercredi soir à domicile face aux Tchèques de Brno (81-65) pour le compte de la 4e journée en EuroCoupe féminine de basket. Liège et Namur se sont, quant à elles, respectivement inclinées contre Ruzomberok (55-80) et Ensino (67-62).Grosse victoire pour le Castors Braine qui a pris une option pour la qualification pour le prochain tour de la compétition. Grâce à une très bonne entrée en matière (22-12), les Brainoises ont eu tout le loisir de gérer la rencontre (39-31 et 57-53) avant d'accélérer à nouveau dans le dernier quart (24-12) pour s'imposer 81-65. Un succès qui leur permet de prendre seule la tête du groupe K avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite. De son côté, Liège est officiellement éliminé de la compétition après sa défaite face aux Slovaques de Ruzomberok 55-80 (25-41 au repos). C'est la quatrième défaite en autant de rencontres pour les Liégeoises dans le groupe J. Malgré une excellente deuxième mi-temps, remportée 28-38, Namur n'a pas été en mesure de renverser la vapeur contre les Espagnoles d'Ensino (67-62). Namur est actuellement dernier du groupe I avec une victoire et 3 défaites. Concernant les Belgian Cats en action mercredi soir, Julie Vanloo (2 points et 3 passes) s'est imposée avec Enisey Krasnoyarsk contre Hatay (63-53), Kyara Linskens (2 points et 2 rebonds) l'a emporté avec Nadezhda contre l'Etoile Rouge de Belgrade (83-72), Julie Allemand (5 points, 6 rebonds et 10 passes) a mené l'ASVEL vers la victoire contre l'Estudiantes (72-51) et Lore Devos (9 points, 7 rebonds et 3 passes) n'a pas été en mesure de mener Fribourg vers la victoire à Sassari (81-74). Les deux premiers, ainsi que les huit meilleurs troisième de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le tour suivant de l'EuroCoupe féminine. (Belga)