Eurocoupe féminine de basket - Fin de l'aventure européenne pour Braine, corrigé par les Ukrainiennes de Prometey

Les Castors Braine ont été corrigés par les Ukrainiennes de Prometey jeudi soir (79-56) pour le compte de la manche retour du Round of 16 de l'Eurocoupe féminine de basket. Une défaite qui signe également l'élimination des Brainoises de la compétition européenne.Battues d'un point au match aller (92-93) à domicile, les Brainoises n'ont jamais fait le poids face aux Ukrainiennes jeudi soir. Encore une fois en réussite en attaque (12 paniers à 3 points sur l'ensemble de la rencontre), les joueuses locales s'appuyaient sur Ariel Atkins (21 points) et sur les pertes de balles brainoises (18 en première mi-temps et 30 au total) pour rapidement prendre le large (27-11 après dix minutes) et mener de plus de 20 unités à la pause (48-26). En deuxième mi-temps, les débats s'équilibrèrent (23-19 dans le 3e acte) mais la physionomie de la rencontre ne changeait pas avec, au final, un succès facile pour les Ukrainiennes de Prometey (79-56). Maxuella Lisowa (12 points) et Quinn Dornstauder (16 points) terminent meilleures marqueuses brainoises. L'aventure européenne des Castors Braine s'arrête donc au Round of 16 de l'Eurocoupe féminine de basket. (Belga)