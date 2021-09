EuroCoupe féminine - Liège rejoint la phase de groupes, Courtrai éliminé

Largement battu au match aller par les Françaises de Tarbes (41-96), Courtrai n'a pas été en mesure de renverser la vapeur mercredi soir à l'occasion du match retour des qualifications pour la phase de poules de l'EuroCoupe féminine de basket (88-39). De son côté, Liège a confirmé sa victoire du match aller (57-98) en s'imposant face aux Norvégiennes d'Ulriken (71-55).En déplacement à Tarbes, les Courtraisiennes ont une nouvelle fois été dominées par les Françaises qui prenaient rapidement les commandes de la rencontre (38-25 à la pause). Le retour des vestiaires fut encore plus compliqué pour les Flandriennes qui étaient dominées dans tous les compartiments du jeu et qui se sont inclinées finalement 88-39. Elles sont éliminées et ne participeront pas à l'EuroCoupe. A l'inverse de Liège. Les Panthers ont confirmé leur large succès du match aller face aux Norvégiennes d'Ulriken. Sans pression, les Liégeoises ont pu faire tourner leur effectif pour tout de même s'imposer (39-23 et 71-55) et ainsi décrocher leur ticket pour la phase de poules. Elles sont reversées dans le groupe J en compagnie de Movistar Estudiantes (Espagne), Ruzomberok (Slovaquie) et Villeurbanne (France). (Belga)