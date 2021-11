Eurocoupe féminine - Malines craque en deuxième mi-temps à Valence

Les Malinoises se sont inclinées en déplacement en Espagne, à Valence (67-42) mardi soir pour le compte de la 4e journée en Eurocoupe féminine après une deuxième mi-temps à sens unique.Si les Espagnoles, menées par Rebecca Allen (14 points), prenaient le meilleur départ (15-7), Malines réagissait dans le deuxième acte dans le sillage de Laure Resimont (14 points) pour renverser la vapeur à la pause (29-31). La deuxième mi-temps, par contre, fut complètement à sens unique et en faveur des Espagnoles qui n'encaissaient que 11 points en 20 minutes. De l'autre côté du terrain, Malines n'arrivait pas à arrêter les joueuses locales qui plantaient un 18-0 en sortie de vestiaires pour faire 49-36 après 30 minutes et s'imposer sans problème (67-42). Au classement, Malines est provisoirement 2e avec un bilan d'une victoire pour 3 défaites, devant les Espagnoles d'Ensino (1-2) et Namur (1-2). Valence est en tête avec 4 victoires en 4 matches. Les deux premiers, ainsi que les huit meilleurs 3e de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le tour suivant de l'Eurocoupe féminine. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.