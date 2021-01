EuroCoupe FIBA (d) - Les Castors Braine s'inclinent face à Valence et sont éliminés

Les Castors Braine ont concédé une deuxième défaite en autant de rencontres en s'inclinant 47-78 face à Valence pour leur deuxième match du groupe H de l'EuroCoupe FIBA dans une bulle disputée à Valence.Les Brainoises connaissaient un début de match compliqué sur le plan offensif avec seulement six points marqués dans le premier quart-temps conclu sur le score de 6-19. Braine retrouvait la mire dans le deuxième quart-temps mais cela n'empêchait pas Valence de mener 21-35 au repos. Après la pause, Valence augmentait son intensité pour s'imposer avec 31 points d'avance (47-78). Une deuxième défaite synonyme d'élimination pour les Brainoises tout comme Wavre Sainte-Catherine, battu 63-76 par Saint-Amand-les-Eaux plus tôt dans la journée. La joueuse de Valence Rebecca Allen termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 21 points tandis que Kate Kreslina a inscrit 14 unités côté brainois. Vendredi, Braine et Wavre Sainte-Catherine s'affronteront lors de la dernière journée à 12h00. Chaque groupe est composé de quatre équipes qui s'affrontent sur un seul lieu en un match. Les deux premières sont qualifiées pour les huitièmes de finale. (Belga)