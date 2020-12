Eurocoupe FIBA (dames) - Namur se qualifie pour la phase de groupes en dominant les Luxembourgeoises de Gregenwald

Namur s'est qualifié aisément pour la phase de poules de l'Eurocoupe FIBA de basket féminin en battant les Luxembourgeoises de Gregenwald, jeudi en qualification dans un match unique disputé sans public au Hall Octave Henry de Saint-Servais.Les Namuroises de Jan Callewaert se sont imposées très facilement 88 à 68, menant déjà 52 à 37 à la pause. Hanne Mestdagh a inscrit ses 15 points (5 paniers à 3pts) en première période, la Russe Kamila Ogun et l'Américaine Courtney Range (12 rbds) ont terminé respectivement avec 19 et 18 unités au compteur côté namurois. Namur rejoint ainsi la phase de groupes qui sera disputée dans des bulles sanitaires du 19 au 22 janvier dans une poule avec les Françaises de Villeneuve d'Ascq, les Roumaines de Sepsi et les Espagnoles de Cadi la Seu (avec les Belgian Cats Serena-Lynn Geldof et Laure Resimont). Mercredi soir, Kangoeroes Malines n'avait pas pu se qualifier. Les Malinoises s'étaient inclinées, à domicile, face aux Espagnoles de Clarinos de la Laguna de Tenerife (avec la Belgian Cats, Heleen Nauwelaers), 84 à 90. En raison de la crise sanitaire, la FIBA Europe, la fédération européenne de basket, a revu sa formule de compétition. La phase de groupes sera jouée en seul lieu avec, côté belge, Castors Braine et Wavre-Ste Catherine dans la même poule avec les Espagnoles de Valence et les Nordistes de Saint-Amand-les-Eaux. Phantoms Boom est lui dans un groupe avec les Françaises de Landerneau, les Italiennes de Venise et les Suissesses de Fribourg. Les lieux d'organisation doivent encore être décidés par la FIBA. (Belga)