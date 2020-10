Eurocoupe (m) - Anvers craque en seconde mi-temps face à Morabanc Andorra

Les Giants d'Anvers se sont inclinés mardi soir face aux Espagnols de Morabanc Andorra (60-71) à la Lotto Arena pour le compte de la deuxième journée en Eurocoupe. Les Anversois s'affichent avec un bilan de deux défaites en autant de rencontres.Après le revers de la semaine dernière face aux Russes du Lokomotiv Kuban Krasnodar, les joueurs de Christophe Beghin, le coach d'Anvers, commençaient parfaitement cette seconde rencontre de poule face aux Espagnols de Morabanc Andorra. Bien emmenés par Vrenz Bleijenbergh et Dave Dudzinski, les Anversois prenaient les commandes du match en première mi-temps (26-22 et 47-37 à la pause). Le retour des vestiaires fut par contre plus compliqué pour les locaux. Les Espagnols, menés par son duo Jeremy Senglin (21 points) et Tyson Perez (13 points), renversaient complètement la vapeur au cours d'un troisième quart-temps remporté 7-17 pour revenir à égalité à dix minutes de la fin (54-54). Les joueurs de Christophe Beghin ne trouvaient plus le chemin du panier et les Espagnols dominaient le secteur du rebond avec 43 prises dont 18 offensives. Avec seulement 13 points inscrits en deuxième mi-temps, les Giants d'Anvers ont sombré pour finalement s'incliner 60-71. David Dudzinski termine meilleur marqueur anvrsois avec 14 points. Vrenz Bleijenbergh en ajoute 12. Anvers s'affiche à présent avec un bilan de deux défaites en autant de rencontres et pointe à la dernière place de son groupe. Mercredi prochain, les Giants d'Anvers se déplaceront en France pour y affronter Monaco dans le cadre de la troisième journée de la phase de poule de l'Eurocoupe. Les quatre meilleures équipes (sur six), au terme d'une série de match en aller-retour, seront qualifiées pour le prochain tour. (Belga)