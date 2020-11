Eurocoupe (m) - Lourde défaite pour les Giants d'Anvers

Anvers s'est lourdement incliné mercredi soir (94-114) face aux Russes du Lokomotiv Kuban Krasnodar pour le compte de la sixième journée en Eurocoupe. Les Belges sont actuellement derniers de leur groupe.Les Giants d'Anvers ont vécu un véritable calvaire mercredi soir à la Lotto Arena. D'entrée de jeu, les visiteurs dictaient leur tempo et la réussite, ajoutée aux largesses défensives des joueurs de Christophe Beghin, leur permettait de directement creuser un premier écart (22-35). Alan Williams (27 points et 18 rebonds) était intenable et le marquoir s'affolait sous les coups de butoir de Will Cummings (22 points). A la pause, le score était déjà de 39-71. Au retour des vestiaires, le rouleau compresseur russe continuait sur sa lancée pour faire passer l'écart au-dessus de la barre des 40 unités (44-87) avant un dernier quart-temps (remporté 32-19 par les Anversois) qui voyait les locaux adoucir l'addition finale (94-114). Côté anversois, Kenneth Smith s'est offert 22 points et 7 passes alors que Dave Dudzinski ajoute 21 points en plus de 10 rebonds. Ibrahima Fall-Faye termine meilleur marqueur anversois avec 25 points en plus de 11 rebonds. C'est la sixième défaite en autant de rencontres pour les Giants d'Anvers qui sont derniers de leur groupe. Mardi prochain, les joueurs de Christophe Beghin se déplacent en Espagne pour y affronter MoraBanc Andorra pour le compte de la septième journée en Eurocoupe. Pour rappel, les quatre meilleures équipes de chaque groupe (composé de six formations) sont qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)