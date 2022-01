Eurocoupe - Pas de problème pour Valence et Sam Van Rossom contre Buducnost

Les Espagnols de Valence se sont facilement imposés à domicile mardi soir (103-76) face aux Monténégrins de Buducnost pour le compte de la 11e journée en Eurocoupe de basket. Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 12 pointsC'est en première mi-temps que les Espagnols ont fait la différence. Forts d'un jeu collectif soigné (29 passes décisives sur la rencontre), les coéquipiers de Sam Van Rossom prenaient rapidement le large (25-17) pour largement virer en tête à la pause (53-33). La rencontre pliée, Valence a géré les vingt dernières minutes (75-55 et 103-76) dans le sillage de Martin Hermannsson (16 points). Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 12 unités (1/1 à 2 points, 3/3 à 3 points et 1/1 aux lancers), 2 passes et 1 interception en 16 minutes. Grâce à ce succès, Valence grimpe provisoirement à la première place du groupe B avec un bilan de 8 victoires pour 3 défaites. Les huit meilleures équipes de chaque groupe, composé de dix formations, seront qualifiées pour le tour final de l'Eurocoupe de basket. (Belga)