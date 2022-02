Eurocoupe - Sam Van Rossom et Valence surpris par Gran Canaria après prolongation

Le duel 100% espagnol entre Gran Canaria et Valence a tourné à l'avantage des joueurs locaux qui se sont imposés mardi soir, après prolongation (91-90), pour le compte de la 12e journée en Eurocoupe de basket. Le Belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 11 points.Pendant 45 minutes, les deux équipes espagnoles se sont rendu coup pour coup. Si Gran Canaria prenait une légère avance à la pause (20-18 et 38-36), Valence remettait les compteurs à zéro à l'entame du dernier acte (57-57). Les visiteurs pensaient avoir fait la différence à 73-81 mais AJ Slaughter (23 points) prenait feu pour envoyer les deux équipes en prolongation (81-81). Un temps complémentaire finalement mis à profit par Gran Canaria pour s'emparer de la victoire (91-90) et de la première place du groupe. L'international belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 11 points (0/1 à 2 points, 3/4 à 3 points et 2/2 aux lancers), 3 rebonds et 3 passes en 19 minutes. Au classement de ce groupe B, Valence pointe à la 2e place avec un bilan de 8 victoires pour 4 défaites. Les huit meilleures équipes de chaque groupe, composé de dix formations, seront qualifiées pour la phase finale de l'Eurocoupe de basket. (Belga)

