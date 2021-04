EuroCup - Monaco émerge de justesse face à Kazan dans la première manche de la finale

Le club français de l'AS Monaco a réussi à profiter de l'avantage de sa salle lors de la première manche de la finale de l'EuroCup de basket, mardi en début de soirée. Il s'est imposé en fin de rencontre face à l'équipe russe d'UNICS Kazan 89-87.La finale se joue suivant le format "best of 3". La 2e manche est prévue ce vendredi 30 avril et la "belle" éventuellement le mercredi 5 mai. La formation russe, menée 23-18 après le premier quart avait pris les devants à la pause 42-44. Les Monégasques avaient repris l'avance au marquoir avant les ultimes dix minutes (65-64). Le coude à coude n'a pas cessé. L'UNICS menait encore à 27 secondes de la conclusion 86-87. Trois lancers francs convertis par Marcos Knight (2) et Rob Gray ont permis de faire basculer le match et de mettre fin au suspense. Gray a terminé meilleur scoreur du match avec 23 unités. Mathias Lessort (17 pts, 5 rebs, 2 blocs) et lui ont tenu l'ASM à bout de bras. Du côté de l'UNICS, le duo Artem Klimenko (22 pts à du 9/10) et Jordan Theodore (15 pts, 8 ast) ont laissé entrevoir de belles choses. Les deux équipes ont converti plus de 55 % de leurs tirs à deux points. La 2e manche est programmée ce vendredi à Kazan (18 heures belges). Le vainqueur de l'EuroCup, qui succèdera au palmarès à Valence, sera qualifié la saison prochaine pour l'Euroligue. (Belga)