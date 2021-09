EuroHockey Club féminin - La Gantoise se joue d'East Grinstead, le Braxata tombe devant Complutense

Victorieux tous deux mercredi en ouverture, les deux clubs belges, La Gantoise et le Braxgata, engagés depuis mercredi dans l'EuroHockey Club Trophy féminin, ont connu des fortunes diverses, jeudi, lors de la 2e journée, à Lille, dans le nord de la France. Les championnes de Belgique gantoises ont balayé les Anglaise d'East Grinstaed 8-1, alors que les Anversoises de Boom ont concédé une courte défaite 1-2 face aux Espagnoles de Complutense. Ce 2e degré de compétition européenne de clubs, initialement prévu à Boom début avril, mais déplacé en raison de la crise sanitaire, sert d'antichambre à l'EHL dames que vise désormais la Belgique pour ses meilleures équipes de club.Victorieuses mercredi 4-3 de Complutense, les Gantoises ont fait jeu égal avec les championnes anglaises jusqu'à la mi-temps (1-1), avant de dérouler en seconde période (8-1). Emilie Sinia, auteure du but d'ouverture, puis Lara Oviedo, Stéphanie Vanden Borre, Ambre Ballenghien (3x), la capitaine Alix Gerniers et Barbara Nelen ont permis aux championnes de Belgique de prendre la tête du tournoi. Contre Complutense, le Braxgata a de son côté réussi à égaliser en fin de partie après un but d'entrée en 1re mi-temps, via Julia Pons, mais a dans les secondes suivantes concédé un penalty stroke, transformé par la capitaine espagnole Lola Riera (1-2). Ce tournoi - où chaque équipe se rencontre - permet aux clubs engagés de récolter des points pour leur nation, la Belgique possède les meilleurs atouts pour monter en EHL, la 1re division européenne. Vendredi, les deux clubs belges seront opposés, avant que les championnes de Belgique n'affrontent Lille samedi et le Braxgata ne clôture contre East Grinstead dimanche. (Belga)