Euroligue dames - Kim Mestdagh gagne avec Schio, Ekaterinbourg s'impose avec Meesseman sur le banc

Schio, avec Kim Mestdagh, a battu TTT Riga 76-72, jeudi, dans le cadre de la deuxième journée du groupe C de l'Euroligue féminine de basket. Dans ce groupe, Ekaterinbourg, où Emma Meesseman n'a pas joué mais était de retour dans la sélection, s'est imposé 67-94 contre Gérone.Contre Riga, Mestdagh a inscrit 10 points (2/2 à 2 pts, 2/4 à 3 pts) et pris 2 rebonds en 31:39 de jeu. Schio avait pris le large en première période (45-26) avant de voir Riga revenir jusqu'à un point 67-66 dans le dernier quart. Mais l'équipe italienne a tenu bon pour s'offrir un premier succès dans cette Euroligue. Dans l'autre rencontre du groupe, Ekaterinbourg a dominé Gérone 67-94. Emma Meesseman était de retour dans la sélection de son équipe un mois après avoir été testée positive au Covid-19, mais n'a pas quitté le banc de touche. Dans la journée, Meesseman avait publié sur Instagram une photo prise d'un avion avec "je suis libre" en commentaire. Ekaterinbourg est en tête du groupe avec deux victoires. Schio et Gérone comptent une victoire chacun. TTT Riga ferme la marche avec deux défaites. Les trois premières journées de ce groupe se jouent dans la bulle de Gérone. Les deux premiers des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale. (Belga)