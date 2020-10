Euroligue de basket - Le match de Villeurbanne (avec Ismaël Bako) contre Efes reporté à cause du Covid-19

La rencontre qui devait opposer les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne aux Turcs de l'Anadolu Efes ce vendredi soir en Euroligue de basket a été reportée à une date ultérieure à cause de la crise sanitaire.Ce match qui devait permettre de voir le pivot belge Ismaël Bako en action sous le maillot de LDLC ASVEL Villeurbanne a finalement été reporté. En effet, suite à une recrudescence du nombre de cas de Covid-19 au sein de l'effectif français, comme l'autorise les nouvelles règles, les responsables de l'ASVEL ont demandé le report de la rencontre. En cause: le nombre de cas avérés de coronavirus qui ne leur permet pas d'aligner au moins huit joueurs pour cette rencontre. Pour le moment, les coéquipiers d'Ismaël Bako n'ont disputé que deux rencontres, pour deux défaites, cette saison en Euroligue. Ce n'est pas le seul match de cette cinquième journée qui a été reporté. La rencontre entre le Zenit Saint-Pétersbourg (Russie) et Armani Milan (Italie) ainsi que celle opposant l'Alba Berlin (Allemagne) à Baskonia Vitoria (Espagne) ont également été reportées. (Belga)