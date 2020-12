Euroligue - Défaite pour LDLC ASVEL Villeurbanne et Ismaël Bako

Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont inclinés vendredi soir face aux Allemands du Bayern Munich (76-62) pour le compte de la 13e journée en Euroligue de basket. Le Belge Ismaël Bako est resté 40 minutes sur le banc.En manque totale de réussite aux shoots, les coéquipiers d'Ismaël Bako ont rapidement été dépassés par le Bayern Munich. Le duo Nihad Dedovic (11 points) et Jalen Reynolds (17 points) alimentaient le marquoir qui affichait 24-15 après dix minutes et 42-25 à la pause. Au retour des vestiaires, l'ASVEL trouvait enfin un peu de rythme et de réussite grâce à Guershon Yabusele (10 points) pour remporter le troisième quart (18-19). Les dix dernières minutes étaient gérées par les joueurs du Bayern Munich qui s'imposent logiquement (76-62). Mercredi prochain, LDLC ASVEL Villeurbanne accueillera les Israéliens du Maccabi Tel Aviv pour le compte de la 14e journée en Euroligue de basket. Au classement, les Français pointent à l'avant-dernière place avec un bilan de 3 victoires pour 9 défaites. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, au terme de la phase classique seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)