Euroligue féminine - Une grande Kim Mestdagh (28 points) mène Schio vers un nouveau succès

Dans le sillage d'une excellente Kim Mestdagh (28 points dont 6 paniers à 3 points), les Italiennes de Schio se sont imposées jeudi soir sur le parquet des Françaises de Basket Landes (64-79) pour le compte de la 8e journée en Euroligue féminine de basket.Après une première mi-temps plutôt équilibrée (20-19 et 35-38 à la pause), les coéquipières de la Belgian Cat Kim Mestdagh ont fait la différence au retour des vestiaires. Bien emmené par l'ailière belge, Schio creusait un premier écart après 30 minutes (51-58) avant d'appuyer une dernière fois sur l'accélérateur pour s'offrir une cinquième victoire dans la compétition cette saison (64-79). Kim Mestdagh a livré une prestation presque parfaite avec 28 points (4 sur 5 à 2 points, 6/8 à 3 points et 2/2 aux lancers), 1 rebond et 1 passe en 32 minutes. Au classement, les Italiennes de Schio grimpent à la 3e place du groupe B avec un bilan de 5 victoires pour 3 défaites. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de huit formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de l'Euroligue féminine de basket. Les équipes classées 5e et 6e seront reversées en Eurocoupe. (Belga)