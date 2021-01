Euroligue - Ismaël Bako et l'ASVEL vont chercher la victoire à l'Etoile Rouge de Belgrade

Les Français de Villeurbanne se sont imposés vendredi soir chez les Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrade (78-81) pour le compte de la 23e journée en Euroligue de basket. Ismaël Bako a inscrit 3 points.C'est en première mi-temps, et plus particulièrement au deuxième quart-temps, que les coéquipiers d'Ismaël Bako ont fait la différence dans cette rencontre qui aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. Emmenés par un excellent Norris Cole (22 points), les Français prenaient légèrement les commandes au premier quart-temps (23-25) avant de creuser un petit écart à la pause (38-45). Au retour des vestiaires, les Serbes s'appuyaient sur l'ancien Ostendais Corey Walden (17 points) pour revenir à une petite unité à l'entame des dix dernières minutes (56-57). Dans un final à suspense, les visiteurs pouvaient se reposer sur la vista d'Antoine Diot pour accrocher une 9e victoire en Euroligue (78-81). Ismaël Bako termine la rencontre avec 3 points (1/2 à 2 points et 1/2 aux lancers), 3 rebonds, 2 passes et 1 contre en 11 minutes. Au classement, Villeurbanne pointe à la 14e place avec un bilan de 9 victoires pour 14 défaites. Vendredi prochain, les Français accueilleront les Italiens de Milan lors de la 24e journée. (Belga)