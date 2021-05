Euroligue - Istanbul, Barcelone et Milan complètent le Final Four

Efes Istanbul, Barcelone et Milan ont rejoint le CSKA Moscou au Final Four de l'Euroligue de basket à l'issue des matchs N.5, décisifs, des quarts de finale, mardi.Istanbul a battu le Real Madrid 88-83. Les Espagnols, vainqueurs de l'Euroligue en 2018, menaient 36-41, mais un gros troisième quart-temps des Turcs les ont placés aux commandes 60-57 avant le dernier quart-temps. Chris Singleton (26 points), Vasilije Micic (18 points) et Krunoslav Simon (17 points) ont été les fers de lance d'Istanbul. Istanbul rencontre le CSKA Moscou, qui avait déjà assuré sa place en dominant Fenerbahçe 3-0, en demi-finale Barcelone a dominé le Zenit Saint-Pétersbourg 79-53. Les Catalans avaient pris le large en première période, conclue 43-30. Corry Higgins a fini avec 15 points au compteur. Pau Gasol, recruté en février dernier par Barcelone, a mis 7 points. Milan a arraché sa qualification contre le Bayern Munich dans une fin de match haletante. Les Italiens menaient 50-40 au repos et 72-58 à l'entame du dernier quart-temps. Les Allemandes ont alors tout donné et sont revenus jusqu'à trois longueurs. Milan s'est appuyé sur les 34 points de Shavon Shields. Barcelone et Milan s'affronteront pour une place en finale. Le Final Four réunira les quatre premiers de la saison régulière, terminée dans cet ordre: Barcelone, le CSKA Moscou, Efes Istanbul et Milan. Le Final Four se tiendra à Cologne du 28 au 30 mai. L'an passé, la compétition avait été arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus. Le CSKA Moscou reste le dernier vainqueur. (Belga)