Euroligue - L'Efes Istanbul et Milan entament bien la phase finale

L'Efes Istanbul et Milan ont parfaitement bien entamé leurs quarts de finale de l'Euroligue de basket, disputés au meilleur des cinq manches. Mardi, ils se sont respectivement imposés contre le Real Madrid et le Bayern Munich.Les Turcs ont dominé outrageusement leur partie en s'imposant 90-63 contre les Madrilènes grâce à cinq joueurs à plus de 10 points, dont le Français Rodrigue Beaubois, 19 unités et meilleur marqueur de la rencontre. L'autre match a été beaucoup plus serré entre Milan et le Bayern. Les Milanais se sont finalement imposés d'un petit point (79-78) grâce à un panier à l'ultime seconde signé Malcolm Delaney. Mercredi se tiendront les matches N.1 des deux autres quarts de finale. Le FC Barcelone, leader de la saison régulière, accueillera le Zénith Saint-Pétersbourg alors que le CSKA Moscou recevra Fenerbahce Les vainqueurs des quarts de finale se retrouveront fin mai à Cologne pour le Final Four, à l'issue duquel le successeur du CSKA Moscou, vainqueur en 2019 de la dernière édition, sera connu. (Belga)