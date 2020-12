Euroligue (m) - Défaite pour Ismaël Bako et l'ASVEL contre le CSKA Moscou

Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont inclinés mardi soir à domicile face aux Russes du CSKA Moscou (78-87) pour le compte de la 16e journée d'Euroligue de basket. Le Belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 8 points.Les coéquipiers d'Ismaël Bako ont livré une belle prestation face au leader de la compétition même s'ils ont été menés de bout en bout par une équipe du CSKA Moscou concentrée sur son sujet. En début de match, le leader offensif des Russes, Mike James (31 points et 6 passes), mettait son équipe sur les bons rails (15-21). Malgré la perte sur blessure de Youssoupha Fall, les Français ne baissaient pas les bras et remportaient le deuxième acte d'un petit point pour rester au contact à la pause (41-46) grâce à Guershon Yabusele (16 points, 6 rebonds et 3 passes). En deuxième mi-temps, les joueurs de l'ASVEL tentaient de revenir au marquoir, avec succès (57-61) avant que les visiteurs n'assurent leur victoire (78-87) derrière un excellent Nikola Milutinov auteur de 17 points et 14 rebonds. Le pivot belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 8 points (3/3 à 2 points et 2/2 aux lancers), 2 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 22 minutes. Le mercredi 30 décembre, l'ASVEL se déplacera en Turquie pour y affronter le Fenerbahce. Au classement, les Français affichent un bilan de 5 victoires pour 10 défaites et pointent à la 15e place. Pour rappel, les 8 meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les playoffs de l'Euroligue. (Belga)