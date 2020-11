Euroligue (m) - Défaite pour Sam Van Rossom et Valence

Les Espagnols de Valence se sont inclinés en déplacement, en Allemagne, au Bayern Munich (90-79) vendredi soir pour le compte de la huitième journée en Euroligue de basket. Le Belge Sam Van Rossom n'a pas marqué.Opposés à l'une des meilleures équipes de la saison en Euroligue, Sam Van Rossom et ses coéquipiers de Valence n'ont pas été en mesure de prendre le dessus sur les Allemands du Bayern Munich vendredi soir. Le début du match était à l'avantage des joueurs locaux qui prenaient les commandes (21-18) grâce à JaJuan Johnson (17 points au total). Les Espagnols renversaient la tendance au deuxième acte, remporté 16-21, pour virer en tête à la pause (37-39). Une avance qui fut finalement de courte durée. Le duo Vladimir Lucic (22 points) et Paul Zipser (20 points) redonnait l'avance aux Munichois (62-60 après 30 minutes) avant de terminer le travail au cours des dix dernières minutes (90-79). Le meneur belge, Sam Van Rossom, termine la rencontre avec 0 point au compteur (0/1 à 3 points) et 1 passe en 6 minutes. Au classement, les Espagnols s'affichent avec un bilan de 4 victoires pour 3 défaites mais restent sixième au classement. Mardi prochain, Valence accueillera les Grecs du Panathinaikos pour le compte de la neuvième journée en Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes (sur 18) seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)