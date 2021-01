Euroligue (m) - Lourde défaite pour Ismaël Bako et LDLC ASVEL Villeurbanne

Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont inclinés vendredi soir à domicile face aux Turcs de l'Anadolu Efes Istanbul (80-102) pour le compte de la 18e journée en Euroligue de basket. Le Belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 4 points.Pendant quarante minutes, les coéquipiers d'Ismaël Bako ont été dominés par leurs adversaires mais c'est surtout en première mi-temps que les Turcs ont fait la différence. Bien emmenés par un excellent Vasilije Micic (23 points, 9 passes et 5 interceptions), les visiteurs creusaient d'entrée de jeu un écart conséquent (15-29 et 34-54 à la pause). Au retour des vestiaires, la tendance ne changeait pas et James Anderson (12 points et 11 rebonds) faisait un chantier dans la raquette française (59-82 après 30 minutes). Le dernier quart, anecdotique, était tout de même remporté par les Français (21-20) grâce à un bon Norris Cole (22 points). Le pivot belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 4 points (2/3 à 2 points) et 3 rebonds en 14 minutes. Au classement, LDLC ASVEL Villeurbanne affiche un bilan de 5 victoires pour 12 défaites et pointe à l'avant-dernière place. Mercredi prochain, ils se déplaceront en Grèce pour y affronter le Panathinaïkos pour le compte de la 19e journée en Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)