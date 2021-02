Euroligue - Un excellent Sam Van Rossom mène Valence à la victoire face au Real Madrid

Valence n'a pas éprouvé de difficultés pour s'imposer, vendredi soir, à domicile, face au Real Madrid (89-78) pour le compte de la 25e journée de l'Euroligue de basket. Le Belgian Lion Sam Van Rossom, qui n'a pas été libéré pour les deux rencontres qualificatives de l'Euro 2022, termine la rencontre avec 16 points et 8 passes. De son côté, Villeurbanne, sans Ismaël Bako, autorisé lui à rejoindre l'équipe nationale, s'est imposé à domicile contre les Allemands du Bayern Munich (87-79).Sous la houlette d'un excellent Sam Van Rossom, Valence s'est imposé sans trembler face au rival madrilène. D'entrée de jeu, les joueurs locaux mettaient à profit leur réussite au périmètre (12/26 à 3 points) pour prendre les commandes (29-21). Bien lancés, les coéquipiers de l'international belge continuaient sur le même rythme pour creuser un écart significatif à la pause (55-35). Dos au mur, le Real Madrid s'en remettait à Walter Tavares (11 points et 9 rebonds) et à Jaycee Carroll (20 points) pour limiter la casse (71-52) au retour des vestiaires mais le collectif de Valence ne craquait pas pour s'offrir une victoire logique (89-78). Sam Van Rossom termine meilleur marqueur de son équipe avec 16 points (5/5 à 2 points et 2/4 à 3 points), 1 rebond et 8 passes en 25 minutes. Au classement, Valence, 10e, retrouve un bilan positif de 13 victoires pour 12 défaites avant de se déplacer en Russie, au Zenit Saint-Petersbourg, jeudi prochain pour le compte de la 26e journée en Euroligue. De son côté, Villeurbanne s'est imposé à domicile face aux Allemands du Bayern Munich (87-79) dans une partie qu'ils ont maitrisée pendant 30 minutes avant de se faire peur face au tour de force des visiteurs dans le dernier quart-temps. Au classement, ils alignent un sixième succès de suite pour afficher un bilan de 11 victoires pour 14 défaites et se retrouver 13es. Vendredi prochain, Villeurbanne se déplacera en Espagne pour y affronter Barcelone. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)