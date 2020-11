Euroligue - Victoire pour LDLC ASVEL Villeurbanne avec un bon Ismaël Bako

Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont imposés vendredi soir (80-68) face aux Espagnols de Barcelone pour le compte de la 12e journée en Euroligue de basket. Le pivot belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 8 points.Ce duel entre le premier, Barcelone, et le dernier, LDLC ASVEL Villeurbanne, de la compétition a tourné à l'avantage des Français qui ont livré un match plein dans le sillage d'un très bon Ismaël Bako. Pendant 40 minutes, les coéquipiers du Belgian Lion n'ont cessé de creuser l'écart (25-19 et 45-36 à la pause). Bien emmenés par David Lighty (17 points), les locaux continuaient sur leur rythme au retour des vestiaires (65-53) pour finalement s'imposer de manière méritée (80-68). Ismaël Bako est à créditer d'une excellente prestation. L'intérieur de LDLC ASVEL Villeurbanne termine la rencontre avec 8 points (2/3 à 2 points et 4/4 aux lancers), 4 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 3 contres en 20 minutes. Une belle prestation qui permet aux Français d'enregistrer un deuxième succès dans la compétition. Mardi prochain, les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne accueilleront les Grecs du Panathinaïkos pour le compte de la troisième journée, reportée à cause de la crise sanitaire. Au classement, les coéquipiers d'Ismaël Bako restent derniers avec un bilan de deux victoires pour six défaites. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, au terme de la phase classique seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)