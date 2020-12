Euroligue - Villeurbanne et Bako craquent dans le dernier quart au Real Madrid

Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont inclinés en Espagne (91-84) sur le parquet du Real Madrid vendredi soir pour le compte de la 12e journée en Euroligue de basket. Le Belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 4 points.Ismaël Bako et Villeurbanne ne sont pas passés loin de l'exploit vendredi soir mais il y avait un quart-temps de trop pour les Français. Les coéquipiers de l'international belge débutaient parfaitement la rencontre, prenant les commandes (19-26) dans le sillage du duo Guerschon Yabusele (21 points) et Norris Cole (21 points). L'écart grimpait même à dix unités à la pause (40-50). A nouveau en réussite au périmètre (11/22 à 3 points), LDLC ASVEL Villeurbanne faisait jeu égal avec les Espagnols (21-20) au troisième quart-temps avant que le Real Madrid ne renverse complètement la situation. Sergio Llull (5/6 à 3 points et 19 points au total) et Walter Tavares (19 points) étaient intenables pour offrir un incroyable finish et un dernier quart remporté (30-14) pour filer vers la victoire (91-84). Le pivot international belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 4 points (1/2 à 2 points et 2/2 aux lancers), 4 rebonds et 1 contre en 14 minutes. Mardi prochain, LDLC ASVEL Villeurbanne se déplacera en Turquie pour y affronter l'Anadolu Efes Istanbul pour un match en retard de la 5e journée de l'Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, au terme de la phase classique, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)

