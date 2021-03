Euromillions Basket League - Alost bat Ostende, Malines, Louvain et le Brussels gagnent aussi

Alost s'est imposé à domicile face au champion en titre ostendais (71-68) vendredi soir en match de la 4e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Louvain a battu Mons (81-70), Malines s'est imposé face à Anvers (76-60) et le Brussels l'a emporté face au Spirou de Charleroi (71-65).Grosse prestation d'Alost qui s'est offert le champion en titre au terme d'un match à suspense. Après 30 minutes au coude à coude (20-15, 34-34 et 50-54), les Alostois ont fait la différence dans le dernier quart-temps (remporté 21-14) grâce à son duo Vladimir Mihailovic (20 points) et Bogic Vujosevic (13 points 8 rebonds). Dans le même temps, Louvain s'est imposé à domicile face à Mons (47-29 et 81-70) en faisant la différence au deuxième quart-temps remporté 28-10. Ryan Kriener termine meilleur marqueur du match avec 27 points. Le Montois Arik Smith en a marqué 20. Dans les derniers matchs de la soirée, Malines a fait chuter Anvers (40-32 et 76-60) grâce à Marvin Clark (25 points et 7 rebonds) alors que le Brussels s'est imposé au Palais 12 face au Spirou de Charleroi (39-34 et 71-65) dans le sillage d'un très bon Pavle Djurisic (17 points et 12 rebonds). Au classement, Anvers reste en tête avec un bilan de 21 points (9 victoires pour 3 défaites). Suivent Mons 21 points (9-3), Ostende 20 (9-2), le Brussels 17 (4-9), Alost 16 (6-4), Limburg United 16 (6-4), Malines 16 (5-6), Charleroi 16 (4-8), Louvain 14 (2-8) et Liège 11 (1-9). (Belga)