Euromillions Basket League - Anvers domine le Spirou, le Brussels bat Louvain

Anvers s'est imposé 86-78 face à Charleroi dimanche dans l'affiche de 8e journée du 2e tour du championnat de Belgique de basket. Dans l'autre match joué dimanche, le Brussels a battu Louvain 88-69.Alors que le marquoir affichait 41 partout à la mi-temps, les Giants d'Anvers ont émergé dans les 3e et 4e quart-temps pour signer leur 11e succès de la saison, eux qui ont pu compter sur les 15 points de Victor Sanders et les 14 de Dave Dudzinski. En face, les 20 points d'Anthony Beane et les 19 de Kenny Smith n'ont pas suffi. Anvers rejoint Mons-Hainaut en tête avec 27 points. Les Renards ont été battus 81-76 vendredi à Malines. Le champion en titre Ostende, qui s'est nettement imposé 58-110 vendredi à Liège, est 3e (26 pts), devant Limburg United (25), vainqueur d'Alost (68-62) vendredi. Louvain, Charleroi et Malines suivent avec 24 points. Le Brussels est 8e (22) devant Alost (21) et Liège (17), lanterne rouge. (Belga)