Euromillions Basket League - Kenneth Smith quitte le Spirou de Charleroi pour Anvers

Kenneth Smith, le meneur de jeu américain qui était actif du côté du Spirou de Charleroi la saison dernière, s'est engagé avec les Giants d'Anvers.Arrivé en cours de saison l'année passée, le meneur américain âgé de 27 ans, Kenneth "Speedy" Smith, ne sera pas resté longtemps au Dôme puisqu'il vient de s'engager pour la saison prochaine avec les Giants d'Anvers. Un premier renfort important pour les Anversois qui démontrent déjà qu'ils auront des ambitions la saison prochaine. On se souviendra notamment du triple-double (plus de dix unités dans trois catégories différentes) de Smith la saison dernière où il avait compilé 20 points, 10 rebonds et 10 passes en FIBA Europe Cup face aux Allemands de Medi Bayreuth et avait aussi été excellent en finale de coupe de Belgique... face à Anvers (défaite du Spirou de Charleroi 83-75). Pour rappel, le championnat a été définitivement arrêté, sacrant par la même occasion les Ostendais pour la neuvième fois de suite. (Belga)