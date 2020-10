Euromillions Basket League: La Coupe de Belgique change de format

Les responsables de la Pro Basketball League ont décidé de changer le format de la Coupe de Belgique où seules les dix formations évoluant au sein de l'élite cette année y participeront. Les équipes de Top Division Men (l'équivalent de l'ancienne Division 2), n'y prendront finalement pas part cette saison.Le sport amateur étant officiellement à l'arrêt, en ce qui concerne les compétitions du moins, jusqu'au 19 novembre prochain, les responsables de la Pro Basketball League ont décidé de prendre des décisions au niveau de l'organisation de l'édition 2020-2021 de la Coupe de Belgique. "Au départ, il devait y avoir quatre poules composées de quatre équipes: les dix équipes de Division 1 et six de Top Division Men", rappelle Wim Van de Keere, le manager general de la Ligue. Finalement, ce ne sont que les clubs professionnels qui y participeront cette année. "Nous revenons à l'ancien système." Concrètement, les quatre équipes les moins bien classées la saison dernière au moment de l'arrêt du championnat (Liège, Phoenix Brussels, Malines et Louvain) s'affronteront le week-end du 11-12 décembre pour désigner les deux vainqueurs qui rejoindront les six autres formations de l'élite en quarts de finale. Des quarts qui sont prévus au mois de janvier alors que les demies se tiendront au début du mois de février. La finale est toujours prévue le 21 mars 2021. La saison dernière, les Giants d'Anvers ont remporté la Coupe de Belgique en venant à bout du Spirou de Charleroi en finale (83-75) à Forest National. (Belga)