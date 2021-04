Euromillions Basket League - Le Belge Joris Fauconnier quitte Louvain

Louvain a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec son meneur belge Joris Fauconnier (22 ans) en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Après cinq saisons en première division et après avoir franchi tous les échelons depuis les équipes de jeunes jusqu'à l'équipe première, Joris Fauconnier (22 ans) et Louvain ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Cette saison, le jeune meneur belge tournait à 1.4 point, 0.9 rebonds et 2.6 passes par match en 13.8 minutes de moyenne. Sa future destination n'a pas encore été communiquée. Actuellement, Louvain pointe à la 6e place du classement en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, avec un bilan de 6 victoires pour 10 défaites. (Belga)