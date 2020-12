Euromillions Basket League - Le Brussels craque après la pause à Anvers

Les Giants d'Anvers se sont imposés samedi soir à domicile face au Phoenix Brussels (84-59) pour le compte de la 5e journée du premier tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Le début du match était à l'avantage des joueurs de Christophe Beghin, le coach d'Anvers. En réussite en attaque, Vincent Kesteloot (13 points) faisait mal à la défense bruxelloise qui était sans réponse au cours de ces dix premières minutes (24-16). Dans le dur, les Bruxellois, coachés exceptionnellement par leur assistant-coach, Phivos Livaditis, en l'absence du coach principal, Ian Hanava, touché par le Covid-19, réagissaient dans le deuxième quart. Le meneur américain Darius Washington (11 points et 6 rebonds) était dans tous les bons coups et ramenait les visiteurs à égalité à la pause (38-38). Au retour des vestiaires, c'était au tour de Jalen Jenkins (11 points) de faire parler la poudre. L'intérieur anversois enchaînait les paniers et les Giants creusaient l'écart au marquoir à l'entame du dernier acte (60-46). Dix dernières minutes maîtrisées par les pensionnaires de la Lotto Arena (85-59) emmenés par Vrenz Bleijenbergh (13 points et 6 rebonds) et Niels Van Den Eynde (17 points). Au classement, les Anversois enchaînent une quatrième victoire en autant de rencontres. Côté bruxellois, c'est l'inverse avec quatre défaites en quatre matchs. Cette journée de championnat en Euromillions Basket League se poursuit ce dimanche avec le duel entre Mons et Alost. (Belga)