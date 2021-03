Euromillions Basket League - Le Spirou Charleroi s'impose face à Limburg United

Le Spirou Charleroi s'est imposé jeudi soir à domicile face à Limburg United (94-90) pour le compte de la 6e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Match renversant entre Charleroi et Limburg United. Dans un premier temps, ce sont les visiteurs qui prenaient les commandes dans le sillage d'un Silas Melson intenable (37 points dont 7/8 à 3 points). En réussite, les Limbourgeois se détachaient (21-29) et rejoignaient les vestiaires avec plus de dix points d'avance (39-50). Après la pause, les Carolos trouvaient un peu de réussite via son trio Alex Libert (23 points), Sergio Llorente (20 points) et Yoeri Schoepen (20 points) pour renverser la vapeur à la faveur d'un troisième quart remporté 28-17. Les deux équipes entamaient le dernier quart dos à dos (67-67) mais la confiance était dans le camp des Carolos qui finissaient par s'imposer (94-90). Au classement, le Spirou de Charleroi remonte provisoirement à la 5e place avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites (19 pts) alors que Limburg United se retrouve 8e avec 6 victoires pour 6 défaites (18 pts). (Belga)