Euromillions Basket League - Malines s'impose au Spirou de Charleroi

Malines est venu s'imposer sur le parquet du Spirou de Charleroi jeudi soir (71-76) pour le compte de la 8e journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Pourtant, ce sont les Carolos qui prenaient un meilleur départ (11-2) profitant des largesses défensives des joueurs de Paul Vervaeck. Il fallait la montée au jeu des remplaçants, et plus particulièrement du duo Terry Deroover (23 points) et Trevor Thompson (22 points), pour remettre les visiteurs sur les rails à la pause (45-43). Au retour des vestiaires, c'est Noe Botuli qui se mettait en évidence pour le Spirou de Charleroi (13 points) et les deux équipes se répondaient du tac au tac (58-60 après 30 minutes). Au terme d'une fin de match à suspense, ce sont finalement les Malinois qui repartent avec la victoire (71-76) profitant de la maladresse des Carolos sur la ligne des lancers francs (15/33). Grâce à ce succès, Malines passe à un bilan de deux victoires pour deux défaites alors que les Carolos enregistrent leur cinquième revers en sept rencontres. La journée de championnat se poursuit vendredi avec le duel entre Louvain et Limburg United. Samedi, trois matchs sont au programme: Mons-Liège, Alost-Brussels et Ostende-Anvers. (Belga)