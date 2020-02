Euromillions Basket League: Mons s'impose et rejoint Ostende en tête du classement

Mons s'est imposé (65-77) dimanche après-midi en déplacement au Phoenix Brussels pour le compte de la 6e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.Grâce à ce succès en terres bruxelloises, Mons reprend la tête du championnat (à égalité avec Ostende) avec un bilan de 10 victoires pour 4 défaites. Une victoire qui s'est dessinée fort logiquement pendant 40 minutes. Dominateurs dans presque tous les secteurs du jeu, les Montois n'ont pas éprouvé de grandes difficultés pour venir à bout d'un Brussels en souffrance. Après un premier quart-temps équilibré (15-16), les visiteurs creusaient un premier écart au moment de rejoindre les vestiaires (27-35). Après la pause, le Brussels faisait jeu égal avec Mons (15-14) avant de craquer dans le dernier acte perdu (23-28). Côté bruxellois, Jonathan Augustin-Fairell (13 points) et William Robeyns (10 points) terminent meilleurs marqueurs. A Mons, c'est le trio Arik Smith (17 points), Auston Barnes (16 points) et Filip Adamovic (14 points) qui a alimenté le marquoir. Au classement, Ostende (10-4) et Mons (10-4) sont en tête du classement en attendant le match en retard d'Anvers (face à Liège) qui pourrait les rejoindre. Juste derrière, on retrouve Limburg United (8-6) et le trio Louvain, Charleroi et Malines (7-7). Alost (6-8), le Brussels (4-10) et Liège (1-12) ferment la marche. Les huit meilleures équipes à la fin de la phase classique du championnat sont qualifiées pour les playoffs. (Belga)