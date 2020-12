Euromillions Basket League - Mons s'impose face à Limbourg United au bout du suspense

Mons-Hainaut s'est imposé samedi soir (70-68) face à Limbourg United pour le compte de la troisième journée d'Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Les Montois restent premiers du groupe B avec deux victoires en autant de rencontres.Alors qu'ils avaient tout en main pour s'imposer sans trembler face à Limbourg United, les Montois se sont fait très peur en fin de match face à la pression imposée par les Limbourgeois. Après une première mi-temps où chaque équipe avait un peu son moment à elle (21-15 au premier quart et 16-21 au deuxième), les Montois accéléraient au retour des vestiaires. Sous l'impulsion d'un très bon Auston Barnes (20 points), les locaux creusaient un premier écart (60-47) à l'approche du dernier acte. Dix dernières minutes où les Limbourgeois ont tout donné. Niels Marnegrave ajustait la mire à distance pour complètement renverser la tendance et même remettre Limburg United aux commandes (64-65) à quelques minutes de la fin. Finalement, les Montois se reprenaient pour s'imposer de justesse (70-68) au bout du suspense. Une victoire qui permet aux joueurs de Vedran Bosnic, le coach des Renards, de rester en tête du groupe B avec deux victoires en autant de rencontres. Suivent Louvain (0-1), Limburg United (0-1), Alost (0-0) et Liège (0-0). Cette journée de championnat en Euromillions Basket League se poursuit ce dimanche avec le déplacement du Spirou de Charleroi chez les Giants d'Anvers. Pour rappel, le duel entre le Phoenix Brussels et Malines, prévu lui aussi ce dimanche, a été reporté, plusieurs joueurs bruxellois ayant contracté le Covid-19. (Belga)